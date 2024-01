Sant'Elena, il principe Edoardo incontra una tartaruga di 192 anni

Il simbolo dell'isola

Tutti i membri della famiglia reale hanno incontrato Jonathan e il principe Edoardo era l’unico a non averlo ancora conosciuto. Secondo il governo di Sant’Elena è l’animale terrestre più antico del mondo e vive lì da 142 anni. Si pensa sia nato nel 1832 e che sia stato donato dalle Seychelles quando era già adulto, intorno al 1882. Jonathan appare anche anche su alcune valute come simbolo dell'isola. Dal 2002 Sant’Elena non era visitata da un membro della famiglia reale inglese, l’ultima era stata la principessa Anna. Nel viaggio del principe Edoardo, che finirà venerdì, è previsto l’incontro anche con i membri della comunità per celebrare la biodiversità e la cultura del posto.