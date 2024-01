Arabia Saudita, dopo 70 anni apre il primo negozio di alcolici

L'indiscrezione arriva da un diplomatico rimasto nell'anonimato. Lo shop venderebbe liquori, vino e birra e imporrebbe di mostrare i documenti per consentire l'identificazione. Il divieto fu implementato nel Paese nel 1951 dal re Abdulaziz ascolta articolo

Un negozio di alcolici a Riyad aperto solo ai diplomatici stranieri: sarebbe questa la nuova operazione del regime arabo saudita del principe ereditario Mohammed bin Salman, finalizzata a rendere il Paese più accogliente e aperto al turismo e al commercio, all’interno dell’iniziativa “Vision 2030”. È quanto riporta ad Associated Press un diplomatico straniero che ha richiesto di rimanere anonimo per questioni di sicurezza. Si tratterebbe di uno dei rari tentativi da parte delle autorità di ammorbidire, almeno agli occhi di chi ha una cultura differente, le stringenti regole sociali che il regime impone. Riyadh è, infatti, una delle città più conservatrici del Paese, fondata sulla religione islamica, secondo cui l’assunzione di alcol è un haram, cioè un comportamento (o una situazione) vietato, come il consumo di alcuni alimenti. La decisione politica potrebbe rappresentare anche un modo per ridurre il commercio illecito di bevande alcoliche, diffuso tra coloro che non potevano avere accesso all’importazione attraverso servizi specializzati.

Le regole del negozio Lo shop, in base alle parole del diplomatico, offrirebbe liquori, vino e due tipi di birra. Tra le regole, ci sarebbe la richiesta di dimostrare, mostrando i propri documenti, di essere un membro dello staff diplomatico. Secondo l’indiscrezione, sarebbe possibile ottenere l’autorizzazione da parte del Ministero degli Esteri attraverso un’applicazione e accumulare punti per non superare il limite mensile massimo di acquisti. leggi anche Riad “on the road”, in Arabia Saudita tra storia, calcio e cultura

Il divieto del consumo di alcol Ai cittadini è proibito consumare alcolici sin dagli anni Cinquanta. Questo divieto è imposto anche in altri Paesi, come Kuwait, Pakistan, Oman, Qatar, Somalia, Brunei, Libia, Bangladesh, Iran e Sudan, con delle differenze nella sua applicazione. In alcune delle nazioni citate, infatti, i non musulmani sono esenti da quest’obbligo. leggi anche Fumo, alcol, sedentarietà: le cattive abitudini degli italiani

La storia Non è solo la religione a richiedere di evitare di bere alcol in Arabia Saudita. Fu il re Abdulaziz nel 1951 ad implementare questa legge, perché suo figlio, ubriaco, aveva sparato durante una festa il viceconsole britannico Cyril Ousman, uccidendolo. leggi anche Dubai sospende tassa sulla vendita di alcolici per incentivare turismo