Colombia, paura per i killer di Tinder: uccidono con la burundanga

Dopo che negli ultimi mesi del 2023 otto uomini americani sono morti a Medellin in circostanze poco chiare, l'Ambasciata degli Stati Uniti ha allertato i suoi concittadini sui pericoli che gli stranieri affrontano utilizzando app di incontri nel Paese sudamericano. Spesso infatti vengono rapinati dopo essere stati storditi con una droga estratta da una pianta che può essere letale ascolta articolo

Negli ultimi due mesi otto uomini americani sono morti a Medellín, in Colombia, in circostanze misteriose. L'ambasciata degli Stati Uniti a Bogotà ha dichiarato di essere a conoscenza dei decessi, che sono avvenuti tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2023. Tutti i crimini presi in considerazioni hanno un fattore comune: le vittime avevano trascorso le ultime ore delle loro vite con persone conosciute attraverso app di incontri. In un avviso diffuso recentemente dalla sede diplomatica Usa, si avverte che "molti cittadini statunitensi in Colombia sono stati drogati, derubati e persino uccisi durante i loro appuntamenti colombiani". Proprio per questo, l'ambasciata ha allertato i suoi cittadini di non utilizzare piattaforme come Tinder, Bumble e Grindr a Medellín.

Crimini contro stranieri aumentati del 200% a fine 2023 L'ambiasciata ha spiegato anche che un numero crescente di cittadini americani è stato attirato in bar, hotel e ristoranti proprio attraverso applicazioni come Tinder prima di essere drogato e derubato. Molti di questi crimini, viene precisato, non vengono segnalati perché e vittime spesso sono troppo imbarazzate per informare la polizia. Sempre secondo la sede diplomatica Usa, il numero di furti commessi contro i visitatori stranieri in Colombia è aumentato del 200% nel terzo trimestre del 2023 rispetto all'anno precedente, e le morti violente di turisti sono aumentate del 29%. Molto spesso è stata utilizzata una droga, la scopolamina, derivata dalle piante di belladonna e conosciuta come burundanga, per stordire i malcapitati prima di accompagnarli al loro appartamento dove vengono rapinati i loro averi. leggi anche Colombia, almeno 33 morti a causa di una frana

Come funziona il "soffio del diavolo" La scopolamina è estratta dalla pianta notturna Brugmansia, che vanta grandi fiori a tromba di colore chiaro. "La pianta è ampiamente diffusa in tutto il Paese. Nelle aree urbane è comune trovarla nei giardini perché ha un fiore molto bello," ha spiegato Diana Pava, una tossicologa di un gruppo di ricerca sulle sostanze psicoattive presso l'Università Nazionale. In colombiano è nota come "respiro del diavolo", in italiano sarebbe più appropriato chiamarla scopolamina o ioscina. Si tratta di un alcaloide allucinogeno estremamente potente che può disinibire chi la assume fino a far perdere coscienza, provocando al contempo una totale amnesia. Per questo motivo, la burundanga è spesso associata alle cosiddette droghe dello stupro, in quanto rende le persone facilmente manipolabili, essenzialmente incapaci di intendere e completamente indifese. Ciò la rende adatta quindi a vari utilizzi criminali, che vanno dalla violenza sessuale alle rapine. Viene estratta ai fiori e resa polvere, che viene poi mescolata nelle bevande delle loro vittime, visto che è inodore e insapore: una volta somministrata, può lasciare incoscienti anche per 24 ore. leggi anche Colombia, bimba uccisa da ameba mangia cervello dopo bagno in piscina

I consigli dell'ambasciata americana per evitare i rischi Nel 2023, Medellín ha registrato un numero crescente di segnalazioni di furti con burundanga in cui turisti stranieri sono morti dopo aver assunto un sovradosaggio della droga. Gli esperti di criminalità hanno confermato che app come Tinder e Bumble sono diventate lo strumento delle gang colombiane per trovare e attirare le loro vittime. In passato, i malviventi si limitavano ad aspettare una potenziale vittima ubriaca che cercava un taxi fuori da un locale, mentre ora selezionano le loro vittime online per poi invitarle a un appuntamento. "Spesso le gang assumono donne belle con caratteristiche seducenti per attirare gli uomini", ha spiegato un esperto sentito dal Guardian. Per evitare di essere presi di mira attraverso le app di incontri, l'ambasciata degli Stati Uniti consiglia ai cittadini americani di "essere vigili, mantenere alta la soglia di attenzione, consapevolezza e sicurezza personale nelle loro attività". vedi anche 'Cocaina rosa' e francobolli all'Lsd, tre arresti a Napoli. VIDEO