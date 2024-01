Francia, auto contro blocco degli agricoltori: morta una donna

Una donna è morta travolta da un'auto che si è lanciata contro la folla a un posto di blocco degli agricoltori francesi nel sud-ovest della Francia. La vittima si trovava alla manifestazione con il marito e la figlia adolescente che sono rimasti gravemente feriti. L'incidente è avvenuto questa mattina alle 5:45 a Pamiers e i tre occupanti dell'auto, come ha fatto sapere la polizia, sono stati fermati. Gli agricoltori francesi manifestano in tutto il Paese da alcuni giorni per chiedere semplificazioni amministrative e indennizzi più veloci in caso di calamità naturali.