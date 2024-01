Francia, treno in panne per freddo: 10 ore di odissea passeggeri

Partito alle 18:57 dalla stazione di Parigi, l'intercity 5953 è arrivato a Clermont solo poco dopo le 6 di questa mattina, con una lunga sosta a Montargis. Il treno è andato in panne a Nogent-sur-Vernisson

In Francia il treno Parigi-Clermont-Ferrand, con circa 700 passeggeri a bordo, ha accumulato un ritardo di 10 ore a causa del grande freddo che sferza il Paese e che ha mandato in panne il locomotore. Lo comunica la Sncf, società delle ferrovie francesi. Partito alle 18:57 dalla stazione di Parigi, l'intercity 5953 è arrivato a Clermont solo poco dopo le 6 di questa mattina, con una lunga sosta a Montargis. Il treno è andato in panne a Nogent-sur-Vernisson. (IL GUASTO A FIRENZE)