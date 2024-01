Nord Corea, condanna e gogna per adolescenti che hanno visto serie tv

Dodici anni di lavori forzati per due sedicenni della Corea del Nord per aver guardato K-drama, serie televisive della Corea del Sud dedicate agli adolescenti e che raccontano storie drammatiche o romantiche. Un filmato mostra due ragazzi ammanettati davanti a centinaia di studenti in uno stadio all'aperto. Alcuni agenti in uniforme rimproverano i ragazzi per non "aver riflettuto profondamente sui propri errori". L'intrattenimento sudcoreano, televisione e musica, è vietato nella Corea del Nord. Nonostante ciò, alcuni ragazzi sono pronti a rischiare severe punizioni per accedere ai K-drama, che hanno un vasto pubblico globale. Filmati come questo sono rari, perché la Corea del Nord vieta che foto, video e altre prove della vita nel paese vengano divulgate al mondo esterno.