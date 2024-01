Spazio, missione Ax-3 in rampa di lancio a Cape Canaveral

Lancio previsto mercoledì 17 alle 23.11 ora italiana. A Bordo 4 astronauti europei, tra cui l’italiano Walter Villadei ascolta articolo

“Le prime ore serviranno ad ambientarci alla vita nello spazio, poi ognuno di noi quattro seguirà un programma molto fitto, legato agli esperimenti che dovremo condurre”. Ultime ore di quarantena per Walter Villadei, colonnello dell’Aeronautica militare e pilota della missione Axiom 3, in rampa di lancio a Cape Canaveral, in Florida. Quattro astronauti, tutti europei, raggiungeranno a bordo di una navetta Crew Dragon targata SpaceX la Stazione spaziale internazionale. L’astronauta italiano, durante l’ultima conferenza stampa dalla quarantena descrive a Sky Tg24 come saranno scandite le giornate a bordo dell’avamposto umano nello spazio a 400 km dalla Terra. “Nei 14 giorni di missione la sveglia suonerà alle 6,30, poi ci prepareremo agli esperimenti del giorno, anche grazie a un paio di riunioni con il team che ci segue da Terra. Ognuno di noi avrà un programma molto fitto da portare avanti. I due momenti comuni con il resto dell’equipaggio che si trova già a bordo della ISS saranno il pranzo e la cena. Sono previste anche sessioni di training fisico e nel poco tempo libero che avrò a disposizione cercherò di scattare delle belle foto dalla Cupola, la finestra della Stazione spaziale internazionale, costruita dall’Italia. Non vedo l’ora di vedere come si vive e si lavora sulla ISS”.

La missione Ax-3 Ax-3 è la terza missione della compagnia privata texana Axiom Space diretta verso la Stazione spaziale internazionale. “Le missioni Ax-1 e 2 sono state dei veri precursori per la messa a punto di una stazione interamente commerciale che vorremmo avere in orbita entro la fine di questo decennio – spiega il comandante Michael Lopez-Alegria, veterano alla sua sesta missione in orbita – con la Nasa e SpaceX stiamo lavorando per aprire lo spazio a soggetti nuovi. Allo stesso tempo con queste missioni stiamo via via incrementando le capacità di Axiom in fatto di viaggi spaziali, un’attività che a vederla sembra semplice, ma che in realtà è estremamente complessa”.

Dell'equipaggio fa parte, come specialista di missione, anche Marcus Wandt, astronauta dell'Agenzia spaziale europea selezionato come riserva nella classe ESA 2022, che nello spazio oltre alla bandiera della Svezia porterà anche una medaglia del Premio Nobel, simbolo della dedizione del suo Paese alla scienza e al progresso. "Le due cose che non vedo l'ora di vivere saranno il momento dell'apertura del portellone, quando incontrerò gli altri membri dell'equipaggio, e poi il tempo a bordo dell'astronave che siamo stati capaci di costruire lassù, un avamposto funzionante in maniera permanente nello spazio, da cui poter vedere la Terra senza i confini artificiali che nel tempo abbiamo tracciato". Secondo specialista della missione Ax-3 è il Colonnello Alper Gezeravci dell'Agenzia spaziale turca, anche lui al suo primo volo nello spazio. Con sé porterà le foto di famiglia, ma anche delle piccole soprese legate alle tradizioni del suo Paese da svelare in orbita. "Il mio addestramento è durato otto intensi mesi. Sono onorato di far parte di questa squadra, tra noi c'è grande armonia, e la grande professionalità ed esperienza del nostro Comandante mi trasmette sicurezza per il mio debutto da astronauta". Il conto alla rovescia verso il lancio, previsto per mercoledì 17 gennaio alle 23.11 ora italiana, procede spedito con gli ultimi test e le verifiche delle procedure di lancio da effettuarsi direttamente al Kennedy Space Center di Cape Canaveral. Parola d'ordine? "Emozione, ma anche tanta concentrazione -conclude il colonnello Walter Villadei- per dare il meglio alla mia prima volta nello spazio".