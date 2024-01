Germania, agricoltori in sciopero: protesta contro i tagli

Accampati vicino alla Porta di Brandeburgo, temperatura sotto lo zero, birra e vin brulè. Questa è la protesta degli agricoltori in Germania, che va avanti da quasi una settimana ormai e non accenna a fermarsi: migliaia di trattori bloccano le autostrade e le principali città tedesche contro il taglio dei sussidi per l'agricoltura. "Il nostro problema è che i tagli del nostro governo ci mettono in una posiziome di stremo svantaggio rispetto all'Europa", dice un manifestante a Sky TG24. E ancora: "Siamo qui dalla Renania Settentrionale-Vestfalia - le parole di un altro manifestante -. Abbiamo ricevuto una chiamata per sostenere la veglia a Berlino. Siamo quelli con i camion".