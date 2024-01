eBay, multa da 3 milioni di dollari per aver perseguitato due blogger

Secondo il procuratore del Massachussets Joshua Levy, che ha scelto il massimo della pena prevista dalla legge per la piattaforma di shopping online, si tratta di “una campagna pietrificante, volta a mettere a tacere le critiche e a proteggere il brand”. L'accusa è di cyberstalking, intralcio alla giustizia e di avere corrotto alcuni testimoni del processo. Oltre ai pacchi macabri, la coppia sarebbe stata anche sorvegliata e tracciata dai responsabili attraverso un dispositivo di localizzazione installato segretamente nella loro auto. “I dipendenti dell’azienda coinvolti in questa campagna hanno fatto passare l’inferno alle vittime”, ha aggiunto Levy sottolineando che, all’epoca dei fatti, i dipendenti di eBay, compreso l’ex direttore Jim Baugh, volevano spingere i due blogger a modificare il contenuto della newsletter mettendo in atto un comportamento deplorevole. Baugh è stato infatti condannato nel 2022 a una pena detentiva di cinque anni.

Cosa è successo

Stando alle testimonianze di Ina e David Steiner, tutto è iniziato nel 2019 con la pubblicazione sulla newsletter EcommerceBytes di un articolo molto duro nei confronti dell’azienda fondata da Pierre Omidyar. Da quel momento sono iniziate le minacce: prima su Twitter, poi attraverso strane email e infine, come in un’inquietante escalation, tramite pedinamenti, minacce e atti di bullismo. "Le azioni di eBay hanno avuto un impatto dannoso e permanente su di noi dal punto di vista emotivo, psicologico, fisico e finanziario. Abbiamo spinto con forza i procuratori federali a chiedere ulteriori incriminazioni per dissuadere i dirigenti aziendali e i membri del consiglio di amministrazione dal creare una cultura in cui lo stalking e le molestie siano tollerati o incoraggiati", hanno scritto gli Steiner in un post. Nel frattempo è arrivata la risposta dall'attuale Ceo di eBay, Jamie Iannone: "Continuiamo a porgere le nostre più sentite scuse agli Steiner per ciò che hanno subito. Da quando si sono verificati questi eventi, nuovi leader sono entrati a far parte dell'azienda ed eBay ha rafforzato le sue politiche, le sue procedure, i suoi controlli e la sua formazione. eBay rimane impegnata a sostenere elevati standard di condotta e di etica e a sistemare le cose con gli Steiner".