Papua Nuova Guinea, scontri e morti: dichiarato lo stato di emergenza

Sospesi i capi dei dipartimenti di polizia

La protesta è scoppiata per un blocco delle paghe alle forze dell'ordine, che successivamente il governo ha detto dipendere da un errore tecnico. Per questo motivo gli agenti di polizia e penitenziari erano scesi in piazza: in poche ore le rivolte hanno contagiato anche i civili e si sono diffuse nella cittadina di Lae, a 300 chilometri dalla capitale. Durante gli scontri di ieri sera nella capitale, negozi, automobili ed edifici sono stati dati alle fiamme e i supermercati sono stati saccheggiati. Nella prima mattina di oggi il primo ministro si è rivolto alla nazione affermando che l'illegalità non sarebbe stata tollerata. "Infrangere la legge non porta a certi risultati", ha detto Marape. Quattro capi dei dipartimenti coinvolti nella vicenda - i responsabili della polizia, della finanza, del personale e del tesoro - sono stati sospesi per 14 giorni.