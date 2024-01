Brasile, grave incidente tra pullman e camion a Bahia: 25 morti

Tra i deceduti ci sarebbero diversi bambini e una donna incinta. Sei le persone rimaste ferite. Da chiarire le cause della tragedia

Tra le vittime una donna incinta e bambini

Da chiarire le cause dell'incidente. Lo scontro è avvenuto sull'autostrada BR-324, in un tratto della città di São José do Jacuípea, a 290 km dalla capitale. Delle 25 vittime 22 si trovavano sul pullman e 3 nel tir che trasportava cassette di manghi. Secondo la Brigata Volontari Anjos Jacuípenses tra i deceduti ci sarebbero anche bambini, adolescenti e una donna incinta. Altri sei sono rimasti feriti.