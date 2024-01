Cina, cercasi Re Scimmia: paga da 750 euro e banane a volontà

È l'offerta di lavoro pubblicata dall'area panoramica di Wuzishan, nella provincia di Hebei. Non sono richiesti particolari requisiti per l'assunzione, ma solo la disponibilità a travestirsi da Re Scimmia. I benefit: una grotta riscaldata in cui rifugiarsi e tantissime banane offerte dai turisti

Esistono lavori per cui non sono richiesti diplomi, titoli o competenze particolari, basta soltanto essere disposti a vestirsi da Re Scimmia. Si tratta della nuova offerta di lavoro pubblicata dalla Scenic Area di Wuzishan, un'area panoramica nella provincia di Hebei in Cina, che punta ad assumere un nuovo dipendente affinché si travesta da Sun Wukong, cioè il Re Scimmia protagonista di una delle leggende più popolari del Paese. Lo stipendio è di 842 dollari al mese (poco più di 750 euro) e i benefit sono: una grotta riscaldata in cui rifugiarsi e infinite banane gratuite offerte dai turisti del sito.

I requisiti

Al fortunato assunto della Scenic Area di Wuzishan sarà richiesto di indossare un costume da scimmia, rintanarsi in una grotta ai piedi della montagna (dotata di una stufetta elettrica) e accettare dai turisti ogni tipo di snack: mele, noodles e, naturalmente, tantissime banane. “Non sono richiesti requisiti accademici. I requisiti principali sono la passione per Sun Wukong, un certo talento per la recitazione e la capacità di essere vivaci, allegri e disponibili nell’interagire con i turisti”, ha dichiarato a Shangyou News un manager del sito cinese, aggiungendo che già due membri dello staff sono stati assunti per interpretare il personaggio e adesso serve solo una figura in più. Per chiunque sia preoccupato dall’enorme quantità di banane da divorare, il manager rassicura: “Gli attori non sono tenuti a mangiare tutto il cibo offerto al momento, ma possono conservarlo e consumarlo alla fine del turno”. Da subito l’offerta lavorativa ha scatenato l’ironia e la curiosità del web. “Che razza di lavoro straordinario è questo? Cibo gratis a non finire e c'è uno stipendio", ha scherzato un utente su Douyin, la versione cinese di TikTok.