Il cane "umano" non viene riconosciuto e quindi non ha contatti con i veri amici a quattro zampe. Il suo sfogo sul The Sun

Toco impazza sui social, ma non nella vita reale. E’ deluso il giapponese che ha speso circa due milioni di yen (circa 12.800 euro) per il costume da collie, il pastore scozzese, fatto su misura per trasformarsi in un cane “umano”. “I veri amici a quattro zampe si rifiutano di giocare con me, non mi trattano come uno di loro”, dichiara dispiaciuto l’uomo al The Sun.

La fama sul web Toco si è guadagnato la fama sul web dopo aver pubblicato sui social diversi video in cui indossa un costume da cane mentre cammina lungo le strade di Tokyo. Ma i cani veri che incontra lo evitano. "Sembrano un po' sorpresi, quando mi vedono, sfortunatamente non mi trattano come un loro pari. Sono estremamente rammaricato" ha dichiarato l'uomo che dopo aver acquistato il vestito da collie da un costumista specializzato in film l'anno scorso, ha iniziato a condividere la sua nuova vita da cane su YouTube.

Quasi 60 mila visualizzazioni Toco ha collezionato finora 59 mila follower su YouTube. "Non rimarrò un collie umano per sempre" fa sapere il giapponese. "Intanto già adesso lo divento soltanto poche volte al mese". Gli ultimi video riguardano la sua vita quotidiana a quattro zampe, tra cui l'arrivo di una gabbia per cani a grandezza naturale in cui Toco va a dormire. Seguitissimi anche i filmati in cui mangia cibo per cani e fa la prima passeggiata pubblica al parco.