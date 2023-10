Biden, il suo cane Commander allontanato dalla Casa Bianca

Sono 11 le aggressioni ufficiali, ma si sostiene che in realtà siano molte di più. Gli incidenti sono diventati via via più gravi. Uno tra gli episodi di maggiore aggressività è avvenuto il 3 novembre 2022 quando Commander si era avvicinato a un agente dei servizi segreti e, senza essere stato provocato, aveva morso un ufficiale nella parte superiore del braccio destro e sulla coscia, lasciando ferite che avevano richiesto il ricovero in ospedale.