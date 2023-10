Slovacchia, autovelox 'becca' cane alla guida: multato il proprietario

Immortalato dall’autovelox al volante, una prova inconfutabile. Un cane è stato “beccato” mentre si trovava alla guida di un’automobile, colpevole di una violazione del codice della strada. Uno scatto tanto incredibile da finire sulla pagina Facebook della polizia slovacca per poi fare il giro del mondo diventando virale. L’amico a quattro zampe, un cane da caccia marrone, sembra addirittura sorridere alla guida dell’autovettura, il cui proprietario è stato non solo multato ma anche redarguito per il comportamento ritenuto molto pericoloso.

Le raccomandazioni della polizia

L'uomo si è difeso sostenendo che il suo amico a quattro zampe è improvvisamente balzato sul suo sedile. Una 'sorpresa' che però, secondo i poliziotti di Šterusy (a nordest di Bratislava), non è stata registrata nella sequenza di immagini. Con l'occasione le forze dell’ordine hanno invitato gli automobilisti a garantire la sicurezza dei propri animali domestici e delle persone in auto durante i viaggi. Perché "anche un piccolo animale può mettere in pericolo la vita durante la guida".