Nel deserto cinese sbuca una replica della portaerei Usa Ford

Nel poligono del deserto cinese del Taklamakan è sbucata una portaerei americana USS Gerald R. Ford. O meglio, è spuntata una sua sagoma in dimensioni reali, costruita per potenziare le attività di addestramento dell’esercito di Pechino e renderle più efficaci in caso di guerra nelle acque dell'Oceano Pacifico. A riportarlo è The War Zone, che pubblica alcune immagini satellitari scattate lo scorso 1°gennaio da Planet Labs Inc. Non è una novità che l’armata del Dragone ricostruisca strutture militari di altri Paesi, sempre posizionate nel deserto del Taklamakan.