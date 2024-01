Usa, sparatoria in New Jersey: ferito un imam

L'uomo è ricoverato in condizioni critiche in un ospedale vicino a Newark. L'aggressione è avvenuta questa mattina verso le 6 fuori da una moschea

Un imam è rimasto gravemente ferito dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi fuori da una moschea nel New Jersey (USA). Lo riferiscono i media americani, secondo quanto riportato la sparatoria è avvenuta verso le 6 del mattino e l'uomo, di cui per ora non è stato diffuso il nome, è ricoverato all'University Hospital, vicino a Newark, in condizioni critiche.