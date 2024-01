Terremoto in Giappone, dalle evacuazioni all’allerta tsunami. FOTO

In 90 minuti una raffica di più di venti terremoti si è abbattuta sul Paese asiatico, causando 6 morti e 51mila evacuazioni. Le scosse sono state avvertite anche nella capitale Tokyo e le autorità hanno diramato l'allerta tsunami, poi rientrata. “Il governo sta coordinando gli aggiornamenti in tempo reale con le municipalità locali per garantire la sicurezza dei residenti e salvare vite umane”, ha dichiarato il premier Kishida