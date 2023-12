Imai Messina: "Vi racconto il Giappone attraverso i suoi mille colori"

Conoscete il colore “cottura a fuoco lento”? E il colore “piume bagnate di corvo”?

No, non si tratta di trovate eccentriche, magari dettate da qualche campagna pubblicitaria, ma di colori antichi, a volte antichissimi, dietro i quali si addensano storie, aneddoti e leggende di un grande Paese, il Giappone. La scrittrice Laura Imai Messina, che da molti anni vive a Tokyo, ha deciso di raccontarli in un libro, "Il Giappone a colori", uscito da poco per Einaudi (pp. 260, euro 21), a cui è dedicata la nuova puntata di "Incipit", la rubrica di Sky TG24.

"Quando ho letto che si pensa che i colori giapponesi siano i più numerosi al mondo non mi sono sorpresa - osserva Imai Messina - Perché non è la qualità dell’ampiezza ma, come sempre, la qualità della profondità a governare la cultura giapponese". E il merito del libro di Laura Imai Messina non è solo quello di far conoscere le storie e le tradizioni di un Paese, ma di farlo offrendoci una prospettiva che a molti di noi occidentali apparirà inedita e a tratti dirompente.

