Usa, New York sloggia venditori ambulanti da ponte di Brooklyn

New York sloggia venditori ambulanti da ponte di Brooklyn. Dovranno farlo entro il 3 gennaio per evitare l'eccessivo affollamento di uno dei luoghi simbolo della Grande Mela . Questo è il risultato dell'ordinanza emessa dal Dipartimento dei trasporti della città, che colpisce senza distinzione i commercianti, per lo più di origine latinoamericana, inclusi quelli che possiedono una regolare licenza. La decisione del sindaco Eric Adams è stata resa necessaria, secondo l'amministrazione, da motivi di sicurezza, in quanto l'ingente flusso di pedoni sul ponte, pari a 34mila persone al giorno, verrebbe rallentato dalla presenza di bancarelle che vendono souvenir e generi alimentari.

L'ordinanza

"Sono qui da più di 15 anni, all'inizio non c'era nessuno. I I miei figli, di 10 e 7 anni, e mia moglie dipendono da me", si è sfogato Mdrahman, originario del Bangladesh, che vende acqua, soda, pretzel e hot dog all'ingresso del ponte di Manhattan. Mdrahman ha assicurato che non ha intenzione di "andare da nessuna parte, ho bisogno di lavorare" e ha assicurato di possedere la licenza: "Cosa farò, vivrò per strada?" Molti veterani tra gli ambulanti hanno accusato gli immigrati arrivati di recente di aver causato il congestionamento nell'ultimo anno e mezzo, allestendo postazioni per vendere senza i necessari permessi. "Questo ponte è uno dei punti più importanti della città, per i turisti e i newyorchesi, che hanno chiesto più spazio per camminare e correre in bicicletta ed essere sicuri", ha spiegato a Efe il commissario ai Trasporti, Ydanis Rodriguez.