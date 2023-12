Francia, a Lille le "Stanze della rabbia". VIDEO

I suoni acuti dei vetri in frantumi echeggiano nelle stanze della rabbia a Lille. Prima della vigilia di Capodanno, le persone cominciano a rompere bottiglie e piatti, gli elettrodomestici sono usati per sfogare la loro frustrazione e dire addio al 2023. Le stanze della rabbia si pensa che abbiano avuto origine in Giappone alla fine degli anni 2000. Sono spazi confinati in cui i visitatori indossano tute protettive mentre rompono vari materiali. Inaugurato nel 2018, Le Defouloir accoglie 20 visitatori al giorno nei suoi quattro spazi. Venti minuti nella Rage Room costano 50 euro, e il numero di visitatori è aumentato a 35 dall'inizio delle vacanze di quest'anno, ha detto il direttore della struttura Anael Callens. Molti di loro mirano a "chiudere l'anno 2023 e a rilasciare tutto ciò che hanno vissuto nel 2023 in modo da poter proiettarsi nel 2024", ha detto Callens, spiegando che persone di tutte le età, la maggior parte donne, vengono a devastare le stanze della rabbia. La metà della visita è un modo personale di liberazione e divertimento, mentre l'altra metà viene come raccomandazione da parte di terapisti e life coach. "Non sto dicendo che rompere le cose sia una terapia in sé, ma può essere usato come esercizio terapeutico", ha concluso.