Germania, camion investe gruppo pedoni a Passau: un morto e 6 feriti

La vittima risulta essere una donna di 37 anni (morta sul colpo) che si trovava in compagnia della figlia 11enne rimasta ferita. Ancora non è chiara la dinamica del sinistro. Non si esclude che il conducente del mezzo abbia avuto un malore

Questa mattina nel centro di Passau, in Germania, un camion ha travolto la folla causando un morto e sei feriti. A riferirlo il quotidiano Bild, che specifica come il conducente, un 63enne, sia attualmente ricoverato in ospedale. La vittima risulta essere una donna di 37 anni (morta sul colpo) che si trovava in compagnia della figlia 11enne rimasta ferita.