Vienna, morto a 94 anni l'austriaco che inventò la pistola Glock

All'età di 94 anni è morto l'ingegnere austriaco Gaston Glock , inventore della pistola Glock . Nel 1999 è sopravvissuto a un tentativo di omicidio e anni dopo ha fatto notizia per il difficile divorzio dalla prima moglie Helga.

Chi era

Nato il 19 luglio 1929, Glock studiò ingegneria meccanica a Vienna. Nel 1963 fondò la propria azienda di beni di consumo nella città di Deutsch-Wagram, a 20 chilometri dalla capitale austriaca. All'inizio degli anni '80 la Glock si dedicò alle forniture militari e decise di rispondere a una gara d'appalto indetta dall'esercito austriaco, che voleva aggiornare le sue pistole. Nacque così la Glock, che ha rivoluzionato il settore: realizzata in gran parte con componenti non metallici, più leggera, più facile da smontare, più affidabile, in grado di trasportare più proiettili rispetto ad altre marche. Da qui arrivò il mercato americano e poi mondiale con enormi ritorni economici.