È morto Jacques Delors, il "padre dell'Euro" aveva 98 anni

Mondo

Con il trattato di Maastricht, entrato in vigore il primo novembre 1993, viene ufficialmente istituita l’Unione europea. Dalla dichiarazione Schuman alla Brexit, ecco le altre tappe fondamentali. LA FOTOGALLERY A cura di Vincenzo Genovese

La “dichiarazione Schuman” è considerata l’atto fondativo della comunità europea. Il 9 maggio 1950, il ministro degli Esteri francese Robert Schuman (in foto) propone di sottoporre la produzione di carbone e acciaio di Francia e Germania Ovest a un’unica autorità

Proprio i giacimenti di carbone e acciaio, materie prime fondamentali per l’industria bellica, erano stati spesso oggetto del contendere tra i due Paesi nella prima metà del Novecento. La data del 9 maggio è stata scelta come Festa dell’Europa. In foto, il tedesco Konrad Adenauer e il francese Robert Schuman, due dei "padri fondatori" dell'Unione europea