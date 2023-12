Svezia, sparatoria a Vasteras: una persona ferita

È avvenuta in un ristorante del centro della città. In corso una vasta operazione della polizia per risalire ai responsabili. Segnalata anche una seconda sparatoria nella stessa città, ma senza feriti

Una persona è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta ieri sera in un ristorante al centro di Vasteras, a cento chilometri da Stoccolma, in Svezia.

La sparatoria

Media locali riferiscono che i presenti si sono buttati sotto i tavoli e hanno cercato di scappare dal locale. Una grossa operazione della polizia è in corso e ci sarebbero segnalazioni di un'altra sparatoria nel quartiere di Erikslund, sempre a Vasteras, ma per ora non sono segnalati feriti, riporta l'emittente pubblico svedese Svt. La persona ferita è stata portata in ospedale, non sono note al momento le sue condizioni.