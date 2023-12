Perù, agenti vestiti da Babbo Natale sgominano band di narcos

Cinema

Colui che porta con la sua slitta i doni ai bambini non è sempre rappresentato come una figura positiva e guidata dai buoni sentimenti. Se i Santa Claus “classici” sono molti - interpretati da grandi attori come Richard Attenborough, Tim Allen, Leslie Nielsen e Paul Giamatti -, non vanno dimenticati quelli più dissacranti e fuori dagli schemi come il Jack Skeletron di “Nightmare Before Christmas” e i protagonisti di “Le 5 leggende” e “Una notte violenta e silenziosa”