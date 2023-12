Banksy, la nuova opera rubata poche ore dopo l’installazione

È successo ieri a Londra. Si tratta di un cartello stradale di “Stop”, con disegnati alcuni aerei militari. Due uomini hanno portato via l’opera sotto gli occhi dei passanti increduli che, però, non hanno fatto nulla per impedire il furto

Ha avuto una vita molto breve l’ultima opera dello street artist Banksy che, solo un’ora dopo essere stata esposta, è stata portata via da due uomini. È successo ieri a Londra. Questa volta l’artista ha usato come tela un cartello stradale di “Stop”, sul quale sono stati raffigurati tre aerei militari in 3D, probabilmente un messaggio contro la guerra tra Israele e Gaza. A riprova dell’autenticità dell’opera, lo stesso Banksy aveva pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti, non accompagnati da alcuna didascalia.

Il furto

L'installazione però è durata veramente poco: circa un’ora dopo due uomini dei quali non si conosce l’identità hanno rimosso il cartello stradale e l’hanno portato via sotto gli occhi increduli dei passanti che, però, non hanno fatto nulla per impedire il furto. Secondo alcuni, non è da escludere che il gesto possa essere stato voluto dallo stesso artista ma questa resta un’ipotesi priva di conferme.