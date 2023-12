Belgio, donna muore schiacciata da un albero di Natale a Oudenaarde

L’abete alto 20 metri è precipitato su tre persone in un mercato affollato, causando una vittima

Le indagini

Le immagini delle telecamere di sicurezza pubblicate dal The Guardian mostrano un albero di Natale illuminato alto 20 metri che si inclina lentamente per poi crollare accanto a un mercatino di Natale nella storica piazza del mercato. "L'indagine si concentra sulla corretta messa in sicurezza dell'albero" ha affermato un portavoce della procura della provincia di Oost-Vlaanderen.