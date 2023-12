Da quasi due mesi, a causa di un attacco informatico, la British Library di Londra vede la sua operatività fortemente limitata con gravi disservizi sul suo sito Web, i servizi online e alcuni servizi in presenza nella sede. "Stiamo continuando a riscontrare una grave interruzione tecnologica a seguito di un attacco informatico" si legge in un messaggio della biblioteca nazionale del Regno Unito. "I nostri edifici – prosegue il comunicato - sono aperti come al solito, tuttavia l'interruzione continua a interessare il nostro sito Web, i sistemi e i servizi online, nonché alcuni servizi in loco. Questo è un sito web temporaneo, con contenuti limitati che descrivono i servizi attualmente disponibili, nonché le attività della Biblioteca".