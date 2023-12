Attacco hacker a PA digitale via Westpole, prosegue blocco del sistema

La situazione

A causa del blocco di Westpole, i problemi al servizio erogato dal software in cloud Urbi ha causato danni a tutto quello che ruota attorno all’anagrafe e ai servizi ai cittadini, con soprattutto i piccoli comuni a risentire dell’attacco. Uno dei risultati di questa situazione è il blocco di servizi digitali tra cui la gestione delle buste paga, anche se l’esperto di cybersicurezza Massimo Brolli al Corriere della Sera ha chiarito: “Il rischio che non avvenga l’erogazione delle tredicesime ai dipendenti pubblici è remota”. Problemi anche per la fatturazione, in particolare per chi usa Quifattura, con il blocco dei servizi che ha portato alcune aziende a non fornire in tempo adempimenti Iva previsti per legge, una situazione che l’Agenzia delle Entrate ha monitorato decidendo così dilazionando i tempi di consegna senza sanzioni. Pa Digitale si è da subito mossa per risolvere il problema in collaborazione con Westpole, anche se l’ultimo aggiornamento su quanto fatto risale al 13 dicembre. È intervenuta anche l’Agid (Agenzia per l’Italia digitale), che ha chiesto chiarimento proprio a PA Digitale, concentrandosi particolarmente sui dettagli dei disservizi.