Profilo social rubato e una richiesta di riscatto di 1.000 euro. Questa la richiesta degli hacker per ripristinare l'account di Nonna Natalina, 88enne di Sansepolcro (Arezzo), divenuta una celebrità su TikTok con oltre 100mila followers grazie alle sue ricette online. La sua notorietà nel mondo culinario le ha persino valso il titolo di ambasciatrice delle tradizioni italiane a Firenze. A scoprire il furto di identità e la richiesta di riscatto è stato il nipote della donna che ha denunciato il fatto alla polizia postale e anche via Tik Tok.

Ogni suo video virale sui social network

Nonna Natalina, con 'pannuccia' e mattarello, realizza e spiega ricette toscane in diretta ripresa dal nipote Luca Mercati, ed ogni video viene visualizzato in media da 100mila al milione di persone. Nonna e nipote hanno deciso di non cedere al ricatto. "Ieri sono andato a controllare il profilo e ho scoperto che non era più visibile - racconta il nipote -. Poi mi è arrivata la richiesta di riscatto e siamo andati a denunciare". Il successo di Natalina è nato per gioco, il nipote l'aveva ripresa mentre cucinava poi aveva postato il video, diventato subito virale. Da li il profilo e il successo.