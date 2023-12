Usa, compra vaso e scopre che è di Scarpa: rivenduto a 107mila dollari

Jessica Vincent ha acquistato l'oggetto in un mercatino per 3,99 dollari. Dopo aver scoperto che si trattava di un'opera dell'architetto e designer italiano morto nel 1978 la donna si è rivolta alla Wright Auction House

Ha comprato un vaso al mercatino dell'usato nella contea di Hanover, in Virginia (Usa), pagandolo 3,99 dollari e poi ha scoperto che si trattava di un pezzo da collezione, un'opera di Carlo Scarpa, architetto e designer morto nel 1978, e lo ha rivenduto all'asta per 107mila dollari. “Pensavo fosse un'opera da mille o duemila dollari, sul vaso non c'era il prezzo”, ha raccontato Jessica Vincent al New York Times.