Venezuela e Guyana, raggiunto accordo sull'Esequibo

Al termine di incontri e di negoziati a Kingston, nello stato caraibico di San Vincent e Grenadine, Venezuela e Guyana hanno concordato di "non utilizzare minacce o la forza" per raggiungere un accordo sulla loro regione frontaliera dell'Esequibo per cui si disputano la sovranità. I presidenti Nicolás Maduro e Irfaan Ali, che si sono incontrati per la prima volta e hanno discusso faccia a faccia sulla crisi, si sono lasciati stringendosi la mano davanti a giornalisti e fotografi. Le parti, riferisce la tv all news venezuelana Telesur, hanno anche deciso di continuare il loro dialogo in futuro, mantenendo per questo una comunicazione permanente attraverso una commissione congiunta. Al termine della giornata, il primo ministro di Saint Vincent e Granedine, presidente pro tempore della Comunità degli stati d'America Latina e dei Caraibi (Celac), e il primo ministro della Dominica e attuale presidente della Caricom, Roosevelt Skerrit, hanno dato lettura della Dichiarazione congiunta sull'incontro. Il punto principale di essa assicura che Venezuela e Guyana hanno convenuto che "direttamente o indirettamente, non si minacceranno né useranno la forza l'uno contro l'altro in nessuna circostanza, comprese quelle derivanti da qualsiasi controversia esistente tra i due Stati".