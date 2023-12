Svizzera, sparatoria a Sion: due morti e un ferito

Due morti e un ferito. È questo il bilancio una doppia aggressione a mano armata avvenuta questa mattina a Sion, in Svizzera, poco prima delle 8. A comunicarlo è stata la polizia cantonale. "Per cause ancora sconosciute" - scrive la polizia -, un uomo non ancora identificato ha sparato a diverse persone a Sion. Due persone sono morte e una terza è rimasta ferita".