Londra, spazio sopra i tetti dei condomini in vendita all'asta

Si apre un nuovo scenario per l'edilizia residenziale londinese, che ora guarda al cielo. Un lotto di "spazio aereo" a Battersea, a sud-ovest di Londra, è stato infatti messo all'asta. Si trova al 47 di Northcote Road e viene offerto a un prezzo indicativo di 10mila sterline.

Nonostante non ci sia il permesso di costruire, il banditore Phillip Arnold pensa che non sarà difficile ottenerlo. La nota di vendita afferma che il proprietario "fornirà il consenso di costruire" sul tetto dell'appartamento. Il signor Arnold ha spiegato che il lotto accanto a quello messo in vendita è in fase di ristrutturazione per aggiungere un piano in più e un altro, due porte più in basso, ha lo stesso tipo di permesso. Situato a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Clapham Junction, il lotto si trova sopra due appartamenti indipendenti e un ristorante al piano terra ora in fase di trasformazione in una caffetteria.