Spagna, operazione anti-droga a Tenerife: un italiano arrestato

L'operazione

L'inchiesta, si legge in una nota diramata dalla polizia, è partita mesi fa incentrandosi inizialmente su attività di distribuzione di stupefacenti in Spagna da parte di una banda criminale locale, e arrivando poi a individuare un giro più grosso, con legami internazionali e origine in Sudamerica. In manette sono finiti anche sette spagnoli oltre al trafficante colombiano, recatosi a Tenerife per svolgere da notaio per conto dei suoi capi e controllare la corretta distribuzione dei carichi di droga fatti arrivare alle Canarie. L'italiano arrestato in questa operazione, del quale non sono trapelate le generalità, era invece in Spagna per fungere da tramite con un non meglio specificato ramo della criminalità organizzata italiana. Il suo obiettivo, aggiungono gli inquirenti spagnoli, era quello di aprire nuovi mercati della droga