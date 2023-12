Appello per diplomatico Ue Floderus detenuto da 600 giorni in Iran

Mondo

L'intelligence americana, nei mesi scorsi, ha dichiarato che Teheran 'non sta al momento intraprendendo le attività di sviluppo di armi atomiche che sarebbero necessarie per produrre un ordigno in grado di essere testato'. Ma le informazioni che arrivano dal Paese sono contrastanti. Di questo si è occupata la puntata di 'Numeri', di Sky TG24, andata in onda il 3 novembre