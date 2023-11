Usa, dito umano in insalata d'asporto: attacchi di panico e vomito

È successo in un ristorante Chopt di Mount Kisko, nello Stato di New York, lo scorso 7 aprile, ma la vicenda sta avendo eco nei media americani per la denuncia presentata dalla cliente

Un dito (di un altro) nell'insalata. Pasto "indigesto" per un'americana del Connecticut, che ha fatto causa alla catena di ristoranti 'fast' Chopt Creative Salad Co, una delle più rinomate negli States per insalate take -away e con ingredienti a scelta del cliente. Stavolta, però, l'ingrediente non era stato scelto dalla cliente, Allison Cozzi, per la sua insalata ordinata in un ristorante Chopt di Mount Kisko, nello Stato di New York, lo scorso 7 aprile.