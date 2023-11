Orso polare su iceberg: foto in gara al Wildlife Photographer Year

Gli appassionati di fotografia naturalistica di tutto il mondo sono invitati a votare per il People's Choice Award di Wildlife Photographer of the Year. Come sempre, il prestigioso concorso prevede una sezione aperta al pubblico, con la possibilità di votare tra una selezione di 25 immagini eccezionali. Sarà un’immagine che riflette la bellezza incontaminata del mondo naturale a vincere o una che mostra l’impatto potenzialmente devastante degli esseri umani sull’ambiente circostante? Alcuni scatti sono stati scelti dal Museo di Storia Naturale di Londra - che ospita la mostra complessiva - e da una giuria internazionale. Hanno ristretto il campo partendo da ben 49.957 candidature, inviate da 95 paesi diversi. Il pubblico può ora votare online i propri preferiti, scegliendo da una selezione che include una coppia di lepri che sembrano baciarsi, un orso polare che dorme su un iceberg e un orso grizzly eretto in un lago scintillante.