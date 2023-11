La Finlandia chiude anche ultimo valico della frontiera con la Russia

Mosca: "Decisione irrazionale"

La decisione della Finlandia di chiudere l'ultimo valico di frontiera con la Russia è "irrazionale" ha commentato il vice ministro degli Esteri di Mosca, Alexander Grushko. "Possiamo commentare alcune decisioni razionali - ha detto Grushko, citato dall'agenzia Tass - e possiamo cercarne la logica. Ma la decisione (della Finlandia) è irrazionale".

Le relazioni tra i due Paesi

In totale, Russia e Finlandia condividono un confine terrestre pari a 1.340 Km. Le relazioni tra i due Paesi si sono inasprite da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio del 2022 e ancora più quando Helsinki ha deciso di abbandonare decenni di non allineamento militare per aderire, in aprile, alla Nato.