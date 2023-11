Re Carlo, nuove regole per il pranzo di Natale

Gli assenti

A tutt'oggi resta fuori dalla tavola il duca di Sussex che con le sue rivelazioni ha ferito non solo il fratello ma anche la regina. Una vicenda definita "traumatica" per Charles, secondo l'autore ed esperto reale Tom Bower. "Il problema è che Harry e Meghan hanno causato così tanti danni che è difficile immaginare come ripararli" dichiara l'esperto su Instyle. "Camilla - aggiunge- è stata molto insultata, il che è un grosso problema per Carlo". Per non parlare del fatto che i due figli del re non si parlino più da almeno un anno. Secondo l'autrice Angela Levin "William ha chiarito che Camilla è la moglie di suo padre, ma non la nonna dei suoi figli".