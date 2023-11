I sauditi sembrano i favoriti, ma la Capitale italiana spera di superare i sudcoreani per poi arrivare al ballottaggio finale e giocarsi l’assegnazione all’ultimo voto. Per l’arringa finale, con le presentazioni dei progetti candidati a Issy-les-Moulineaux, Roma schiera tre donne italiane celebri in tutto il mondo: Trudy Styler, Sabrina Impacciatore e Bebe Vio ascolta articolo

Oggi a Parigi si decide la sede di Expo 2030. A giocarsi l’assegnazione sono Roma, Riyad (Arabia Saudita) e Busan (Corea del Sud). I sauditi sembrano i favoriti, ma la Capitale italiana spera di superare i sudcoreani per poi arrivare al ballottaggio finale e giocarsi la vittoria all’ultimo voto. Per la giornata finale, che dalle 13.30 vedrà le presentazioni dei progetti candidati a Issy-les-Moulineaux, alle porte della capitale francese, Roma schiera per l’ultima arringa tre donne italiane celebri in tutto il mondo: Trudy Styler, attrice, produttrice, attivista per i diritti umani e ambasciatrice Unicef, con il marito Sting in video; poi l'attrice Sabrina Impacciatore e oro paralimpico nel fioretto Bebe Vio.

Roma contro Riyad e Busan A Parigi, per questa giornata decisiva, sono arrivati anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli. Il ministro Abodi nei giorni scorsi ha assicurato: "Il governo ci sarà". C’è anche l'ambasciatore Giampiero Massolo, fin dall'inizio dell'avventura alla guida del Comitato promotore. Per promuovere la candidatura di Roma ci sono stati due anni di lavoro, migliaia di eventi, appuntamenti internazionali, accordi e intese per tessere una ragnatela diplomatica in grado di competere con i miliardi sauditi. Riyad ne avrebbe spesi almeno 8 e da lungo tempo è la favorita e saldamente in testa alle previsioni. Ma Roma e Busan venderanno cara la pelle, almeno per evitare che gli arabi si ritrovino organizzatori dell'Expo 2030 già dopo il primo turno. vedi anche Expo 2030, presidente Lula: "Brasile appoggerà la candidatura di Roma"

Come funziona In questa 173esima Assemblea generale del Bie (Bureau International des Expositions), per aggiudicarsi l’Expo 2030 al primo turno Riyad dovrebbe ottenere la maggioranza qualificata di due terzi dei consensi, cioè 121 voti sui 182 Paesi aventi diritto. Un traguardo ritenuto impossibile. Più probabile che si andrà al ballottaggio, dal quale sarà esclusa la candidata - presumibilmente una fra Roma e Busan - che avrà ottenuto meno voti al primo turno. Le previsioni danno una novantina di voti per Riyad, con Roma fra i 45 e i 50 davanti a Busan. Ma la città sudcoreana negli ultimi mesi sembra aver riguadagnato terreno e nulla è escluso. vedi anche Expo 2027, la Serbia si aggiudica l'organizzazione dell'evento

Le presentazioni Molto si giocherà probabilmente oggi proprio nei corridoi del Palais des Congrès d'Issy-les-Moulineaux, durante l'ultima serie delle "presentazioni" della candidatura. Un rito già visto in diversi appuntamenti e al quale Roma è arrivata sempre con iniziative di grande impatto. Non un caso che siano state scelte tre donne per questa sfida finale in cui ci si misura con una candidata, Riyad, che desta più di un interrogativo sul piano del rispetto dei diritti umani e della parità di genere. A gridare a tutti i delegati del mondo "Roma is my home" (“Roma è la mia casa” ) c’è una donna come Trudie Styler, che con il marito Sting vive da una ventina d'anni in Italia, in Toscana, ed è attrice, produttrice cinematografica, regista, attivista per i diritti umani, ambientalista e ambasciatrice Unicef. Con lei, un simbolo universale della tenacia nel combattere le battaglie più difficili, Bebe Vio, e una star dalla popolarità ormai planetaria come Sabrina Impacciatore. vedi anche Roma Expo 2030, i progetti che potrebbero nascere in caso di vittoria

L’eventuale ballottaggio Una partita nella partita si gioca eventualmente nei 15 minuti di intervallo tra la prima e la seconda votazione: se si va al ballottaggio, infatti, si scatenerà la caccia ai voti della candidata eliminata. L'Italia, sulla carta, potrebbe contare su quelli di Francia (che vota Riyad al primo turno) e Portogallo. "Incrociamo le dita. Questa di Expo 2030 è una partita molto difficile. L'obiettivo è quello del ballottaggio, anche oggi ho avuto qualche messaggio positivo di qualche Paese che voterà per noi", ha detto alla vigilia il ministro degli Esteri Antonio Tajani.