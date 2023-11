Usa, veicolo esplode sul ponte che collega Stati Uniti e Canada

La Abc riporta che il Rainbow Bridge è stato chiuso insieme agli altri tre ponti sul fiume Niagara. Il veicolo coinvolto era giunto a un casello per entrare negli Usa. Secondo i media americani ci sarebbero due vittime - che si trovavano dentro al veicolo - e due feriti. Il ministro della pubblica sicurezza canadese: "Troppo presto per dire se l'incidente sia un atto deliberato"

Il Rainbow Bridge, il ponte che collega gli Stati Uniti al Canada, è stato chiuso a seguito dell’esplosione di un veicolo avvenuta sul lato statunitense della struttura, all'altezza delle cascate del Niagara. Secondo quanto riporta la Abc, che cita l’ufficio del sindaco di Niagara Falls, il mezzo era giunto a un casello per entrare negli Usa. Secondo alcuni media americani ci sarebbero due vittime - che si trovavano dentro al veicolo - e due feriti, un agente di frontiera e un passante. Sul posto l’Fbi che indaga sull’accaduto, mentre la governatrice dello Stato di New York ha assicurato che sta "monitorando attentamente la situazione". Alcuni media parlano di un possibile attacco terroristico, ma in una conferenza stampa Dominic LeBlanc, ministro della pubblica sicurezza canadese, ha detto che è troppo presto per dire se l'incidente sia un atto deliberato.