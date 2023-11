Corea del Nord lancia missile spia e scatena l'allarme in Giappone

La Corea del Nord ha lanciato quello che è stato presentato come un satellite spia militare. Lo hanno riferito le forze armate di Seul"La Corea del Nord ha lanciato quello che sostiene essere un satellite di sorveglianza militare in direzione sud", ha riferito il Comando dei capi di stato maggiore congiunto della Corea del Sud, nel resoconto della Yonhapi. L'agenzia giapponese Kyodo riferisce del lancio di un missile da parte della Corea del Nord, presumibilmente un missile balistico, e riporta che il lancio ha fatto scattare il sistema di allarme con l'esortazione agli abitanti della prefettura di Okinawa a mettersi al riparo. La notizia arriva dopo che nelle scorse ore Tokyo aveva reso noto che Pyongyang aveva segnalato al Giappone un arco temporale di nove giorni - per il lancio di un razzo per trasporto di satelliti - a partire dalla mezzanotte di mercoledì, ora locale, e fino al 30 novembre. Il lancio segnalato ora è avvenuto prima di quell'arco temporale, evidenzia la Kyodo.

Le reazioni

Immediata la messa in guardia da Seul, che ha minacciato di prendere "le misure necessarie per proteggere le vite e la sicurezza della popolazione", senza precisare quali sarebbero. Anche la Sud Corea si sta preparando a mettere in orbita il suo primo satellite sviluppato interamente in patria. Il lancio sudcoreano è programmato per il 30 novembre con un razzo SpaceX Falcon 9 dalla base di Vandenberg in California. Una corsa tra le Due Coree, dunque. Però, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite da anni ha inserito i lanci di satelliti nella lista delle attività proibite alla Nord Corea, perché li considera una copertura ai test di missili intercontinentali.



I precedenti tentativi

Pyongyang ha già tentato per due volte di mettere in orbita un satellite-spia, fallendo. Il primo insuccesso risale al 31 maggio di quest’anno, quando il nuovo razzo Chollima-1 che avrebbe dovuto mettere in orbita il satellite Malligyong-1 è precipitato nel Mar Giallo dopo aver perso la spinta per il malfunzionamento del secondo stadio del vettore. Il 24 agosto non ha funzionato il terzo stadio. I sudcoreani hanno recuperato i rottami del satellite e lo hanno definito "rudimentale".