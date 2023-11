Kenya, la popstar Juliani apre banca per riciclare rifiuti di plastica

Il rapper Juliani, una delle più note popstar del Kenya, ha fondato una "banca dei rifiuti" che dà lavoro alla comunità di raccoglitori di plastica di Dandora, la più grande discarica della capitale Nairobi e dell'Africa orientale. Come riporta il sito Citizen Digital, la Taka Bank ("taka taka" in lingua swahili significa "spazzatura") che fa capo al rapper, ricicla i rifiuti attraverso chioschi che a Dandora fungono da stazioni di raccolta. Ogni chiosco è presidiato da un certo numero di giovani che selezionano i rifiuti in carta, vetro, lattine e plastica e li vendono alle aziende di riciclaggio. Questi giovani sono per lo più ex spazzini della discarica. I residenti possono usare i gettoni anche per pagare l'affitto, le tasse scolastiche e altre necessità, grazie alla Taka Bank.