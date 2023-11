Ancora incidenti sotto la sede nazionale del Psoe, partito di Pedro Sanchez. Alcune migliaia di militanti dell'estrema destra, per la tredicesima serata consecutiva, si sono dati appuntamento in Calle Ferraz, a Madrid, per protestare contro l'amnistia agli indipendentisti catalani. E come accade da giorni, gruppi di estremisti di destra, con il volto coperto, hanno lanciato oggetti, bottiglie, petardi sugli agenti che hanno reagito con alcune cariche di alleggerimento per disperdere i violenti. Pproprio davanti alle telecamere alcuni hanno bruciato un paio di bandiere catalane.