Joe Biden e Xi Jinping si incontrano il 15 novembre a San Francisco

I due presidenti parleranno di "pace globale e di sviluppo" in occasione dell'atteso summit che avranno in settimana, a margine del vertice Apec

Joe Biden auspica di "potersi sedere al tavolo con Xi Jinping e lavorare insieme con la Cina su questioni di interesse comune". Lo ha detto un alto funzionario americano in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti sul bilaterale a San Francisco mercoledì tra il presidente americano e il leader cinese. I presidenti cinese, Xi Jinping, e americano, Joe Biden, parleranno di "pace globale e di sviluppo" in occasione dell'atteso summit che avranno in settimana a San Francisco, a margine del vertice Apec, ha riferito il ministero degli Esteri di Pechino. I due capi di Stato, a distanza di un anno dal summit di novembre 2022, tenuto a margine del G20 di Bali, "avranno una comunicazione approfondita su questioni strategiche, generali e di direzione sulle relazioni Cina-Usa, nonché su questioni importanti relative alla pace e allo sviluppo globali", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning.

La Cina non cerca di cambiare gli Usa

"La Cina non ha paura della concorrenza, ma siamo contrari a definire la relazione Cina-Usa in termini di concorrenza", ha osservato ancora Mao che, replicando a più domande sull'atteso incontro, ha esortato Washington a "rispettare con sincerità le ragionevoli preoccupazioni della Cina e i legittimi diritti allo sviluppo, piuttosto che enfatizzare solo le proprie preoccupazioni danneggiando gli interessi di Pechino. La Cina non cerca di cambiare gli Usa, e anche gli Stati Uniti non dovrebbero cercare di plasmare o cambiare la Cina".

Aspettative sull'incontro

La Casa Bianca, che ha indicato il summit per mercoledì 15 novembre a differenza di Pechino che ha solo confermato il faccia a faccia senza indicare date, aveva anticipato la scorsa settimana che i due presidenti avrebbero discusso di una serie di questioni bilaterali, regionali e globali, nonché dei modi per "gestire responsabilmente la concorrenza", oltre a "stabilizzare" le relazioni, pur avvertendo - secondo quanto detto da un funzionario - di non aspettarsi risultati importanti ed eclatanti.