Portogallo, dimissioni premier Costa ma c'è errore in intercettazioni

L'intercettazione telefonica che avrebbe spinto le autorità giudiziarie portoghesi ad aprire un'indagine per corruzione del primo ministro António Costa, portandolo alle dimissioni il 7 novembre scorso, si riferirebbe non al premier ma al ministro dello Sviluppo economico António Costa Silva. La notizia dell'equivoco, diffusa dai media portoghesi ieri mattina, ha come fonte l'avvocato di uno degli inquisiti, Diogo Lacerda Machado, attualmente in stato di fermo e per il quale il pm ha chiesto oggi il carcere preventivo. Tuttavia, per la Procura si tratterebbe di un semplice errore di trascrizione e non di un caso di omonimia.

Le intercettazioni

L'errore sarebbe emerso durante l'interrogatorio di sabato sera, 11 novembre, a Lacerda Machado, consulente e amico personale del premier. Nella telefonata intercettata, Lacerda Machado promette a un altro imprenditore coinvolto nell'indagine, Afonso Salema, di snellire certe pratiche parlando con il ministro dello Sviluppo economico, António Costa Silva. Di fatto si tratta di un caso di quasi omonimia, perché quest'ultimo si chiama António Costa Silva, che avrebbe poi provocato un errore di trascrizione agli atti.