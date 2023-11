Pattinare su lago di ghiaccio trasparente in Alaska. VIDEO

È conosciuto come “finestra di ghiaccio” e si verifica una volta ogni dieci anni. Il singolare fenomeno, causato da una “transizione insolitamente fredda ma secca verso l’inverno”, ha trasformato il Rabbit Lake, in Alaska, in una pista di pattinaggio estremamente trasparente, consentendo agli intrepidi pattinatori di vedere il fondo del lago. A diffondere queste spettacolari immagini è Luc Mehl, istruttore di pattinaggio del luogo, che ha postato il video della sua esperienza: “Non ho mai visto nulla di simile negli ultimi 12 anni” ha detto.