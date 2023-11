Usa Weekly News, Trump assente al dibattito repubblicano

17/18 X POTUS

Milite Ignoto - Joe Biden e Kamala Harris hanno deposto una corona di fiori presso la tomba del Milite Ignoto al cimitero nazionale di Arlington in occasione del Veterans Day. Il presidente, accompagnato dalla First Lady Jill Biden, è rimasto in preghiera per qualche minuto. “I nostri veterani hanno tenuto accesa la torcia della libertà in tutto il mondo. Da commander-in-chief per me non c’è onore più grande che essere qui”, ha detto il presidente, ricordando che il figlio Beau, morto per un cancro a soli 46 anni, ha servito in Iraq